İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünce trafikte önlemlerin artması için çalışmalar yapılacak.

Bu kapsamda sürücülerin hata yapacağını kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemi içindeki aktörlerin ortak sorumluluğu olarak gören "Güvenli Sistem Yaklaşımı" benimsenecek ve bu yönde kurumsal yapı tesis edilecek.

[Trafikte önlemler ]

Böylece, kara yolu ağındaki dar boğazların giderilmesi, 65 kaza kara noktasının iyileştirilmesi ve bölünmüş yol uzunluğunun 2 bin 872 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

Denetim için yeni araçlar

Araç/sürücü denetimleri yaygınlaştırılarak, daha yoğun şekilde yapılacak. Trafik denetimlerinde kullanılmak üzere 220 araç satın alınacak.

Trafik güvenliği konusunda 1 milyon 500 bin öğrenci ve 1 milyon 700 bin yol kullanıcısına eğitim verilecek. Üç kamu spotuyla 1 milyon 750 bin afiş ve broşür hazırlanacak.

Ortalama hız denetimlerinin esas alındığı sistemin kurulabileceği öncelikli güzergahlar tespit edilecek ve belirlenecek asgari iki hatta sistem hayata geçirilecek.

Yapılacak çalışmalarla 2018 sonu itibarıyla yıllık ortalaması 6 bin 675 olan trafik kazaları sonucu hayatını kaybeden kişi sayısının bu yılın sonunda 6 bin 275 olması bekleniyor. Gelecek yılın sonu itibarıyla da bu sayının 5 bin 898'e düşürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA