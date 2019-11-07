Türkiye
Şırnak'ta PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi07 Kasım 2019 Perşembe 11:35 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 11:39
Şırnak'ta düzenlenen operasyonda PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince merkez Balveren Beldesi 1800 rakımlı Tepe bölgesinde teröristlerin kış üslenmesi ve lojistik ikmal faaliyetlerini önlemek maksadıyla operasyon düzenlendi.
PKK'lı teröristlerin ateş açması üzerine çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda, el bombası, telsiz ve 97 fişek ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kaynak: AA