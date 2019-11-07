Türkiye
"Geleceğe Nefes" seferberliği ile 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi07 Kasım 2019 Perşembe 11:23 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 11:28
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "'Geleceğe Nefes' seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek rekor fidan dikme etkinliği öncesi Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.
Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Geleceğe Nefes" kapsamında 9 milyonun üzerinde birey sertifika aldı.
"Fidan dikmeyi "memleket meselesi" haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız."
Kaynak: AA