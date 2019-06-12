İstanbul Beşiktaş'ta makas atma sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Bu olay, makas atmanın nasıl sonuçlar doğurabileceği gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak bazı sürücüler için bu olay bile ders olmadı. Trafikteki tehlikeli oyunlarını sorumsuzca sürdürenler var.

TRT Haber ekibi D-100 Karayolu'nda makas atmaya devam edenleri görüntüledi. Görüntüler sadece bir yol üzerinde çekildi fakat benzerleriyse, hemen hemen her yerde yaşanıyor. İstanbul trafiğinde çekim yapan TRT Haber ekibinin kamerasına kısa sürede 4 araç takıldı.

Sürücüler 22,5 yıla kadar hapis cezası alabilir

Makas atarak ölüme sebebiyet verilmesi "bilinçli olarak" gerçekleştirilen bir eylem olarak kabul görüyor. Olası bir kazada, makas atanlar, 22 buçuk yıl, hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Sürücü alkollüyse, ceza da bir üst limite çıkıyor.

5 ayda 6 binden fazla sürücüye ceza kesildi

Makas terörü emniyet ekiplerinin de yakın takibinde. Makas atmanın cezası hali hazırda bin 240 lira. Sadece 2019 yılının ilk 5 ayında, 6 binden fazla sürücüye ceza kesildi.

İstanbul trafiğinin canavarları sadece makas atan sürücülerden oluşmuyor. Kendi ve başkalarının hayatlarını hiçe sayan kural tanımaz sürücüler de İstanbul trafiğinin bir başka çileli yönünü yansıtıyor.

Haber: Levent Nacar

Kamera: Orhan Elitaş