Trafikte halay çeken sürücülere toplam 18 bin 277 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup sürücünün Sefaköy mevkii D-100 karayolunda araçlarından inerek halay çektiği ve trafiğin duraklamasına sebebiyet verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde tespit edilen sürücüler E.E, H.K, Ö.N, D.G. ve G.A.K. polis ekiplerince yakalandı. Sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 18 bin 277 lira ceza uygulandı.

Sürücülerden E.E, H.K, G.A.K. ve D.G'ye "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.