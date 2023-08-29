Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.08.2023 01:26

Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Çankırı Eldivan kara yolu Yukarıyanlar mevkiinde, Y.E.B. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen B.K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.L.K, Ö.K, E.K, Ö.L. ve M.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Karayolları ekipleri de bölgede temizlik çalışması yaptı.

ETİKETLER
Çankırı Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kazaya müdahale eden polislere araç çarptı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:54
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
02:00
Aydın'da trafik kazası: 1 çocuk hayatını kaybetti
01:33
İstanbul'da polisi şehit eden suç örgütüne operasyon: 22 tutuklama
00:54
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı çıkan kişiye polis müdahale etti
00:48
Alman Meclisi Başkanı Bas: Halk dezenformasyona karşı bilgilendirilmeli
00:46
ABD'deki North Carolina Üniversitesinde "kampüste silahlı ve tehlikeli bir kişi bulunuyor" uyarısı
Adana'da sağanak etkili oldu
Adana'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
ABD'nin Florida eyaletinde yangın kurtarma helikopteri düştü
ABD'nin Florida eyaletinde yangın kurtarma helikopteri düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ