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Türkiye
İHA 10.11.2024 15:26

Trafikte dehşet: Kilometrelerce takip ettikten sonra servise çarptı

Arnavutköy’de servis minibüsü ile tartışan otomobil sürücüsü, önce aracın önünü kesti daha sonra olay yerinden uzaklaşan servis minibüsünü kilometrelerce takip edip tekrar önüne geçtikten sonra geri geri gelerek çarptı.

İstanbul, Arnavutköy’ün Hadımköy Mahallesi’nde cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile servis minibüsü yol yüzünden inatlaşmaya başladı.

Yol inatlaşması bir süre sonra yerini tartışma ve saldırıya bıraktı. Otomobil sürücüsü defalara kez önüne kırdığı servis minibüsünü durdurmak istedi.

Yoluna devam etmek isteyen servis minibüsü manevra yaparak olay yerinden uzaklaşmak istese de başaramadı.

Otomobil sürücüsü defalarca kez önüne manevra yaptığı minibüsü durduramayınca kilometrelerce takip edip, öne geçtikten sonra aracını geri vitese takarak minibüse çarptı.

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