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Türkiye
TRT Haber 10.11.2024 13:50

Yeni haftanın hava durumu

Yeni haftada yurdun bir çok noktasında yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftanın hava durumu

Yurtta bazı bölgeler beyaza bürünürken, bazı bölgeler hala yazdan kalma günleri yaşıyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada yurdun birçok noktası için yağış uyarısı yaptı..

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinin güney ve doğu kesimleri yağışlı geçecek.

Yağış ve fırtına uyarısı

Yağışlar, Afyonkarahisar ve Karaman çevresinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Antalya'nın batı ilçelerinde ise kuvvetli yağmur bekleniyor.

Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında da şiddetli rüzgar etkili olacak. Uzmanlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarıyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak

Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. 

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