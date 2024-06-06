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Türkiye
DHA 06.06.2024 10:23

Trafik kurallarına uymayan ambulans şoförü ve araç sürücüsüne ceza

İstanbul Bağcılar'da ambulansa yol vermeyip şoförüyle tartışan sürücü ile zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan ambulans şoförüne ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Basın Ekspres Yolu'nda ilerleyen bir sürücünün ambulansa yol vermediği ve aracını durdurarak ambulans şoförüyle tartıştığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olaya ilişkin trafik akışında yoğunluk olmamasına rağmen ambulans sürücüsünün de zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanarak emniyet şeridini ihlal ettiğini belirledi.

Polis, plaka bilgilerinden kimliklerini belirledikleri araç sürücüsü F.S.Ş. ile ambulans şoförü İ.S'yi yakaladı.

Ekipler, F.S.Ş'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun “geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek”, “emniyet şeridini kullanmak”, “saygısızca araç kullanmak”, “trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek” ve “önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafede izlememek” suçlarından 10 bin 15 lira cezai işlem uyguladı.

Ambulans sürücüsü İ.S'ye ise “zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak”, “emniyet şeridini kullanmak" ve “muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak” maddelerinden 15 bin 6 lira ceza kesildi.

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