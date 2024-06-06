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Türkiye
AA 06.06.2024 10:13

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürütülen çalışma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttükleri, sosyal medyada propaganda yaptıkları ve eylemlere katıldıkları iddia edilen 12 zanlının kimliği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi ve Tarsus ilçesindeki ikametlere dron destekli operasyon düzenlendi.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Özel harekat polislerinin de katıldığı çalışmada şüpheliler İ.B, F.A, Z.M, S.B, M.M, M.H, M.T, M.S, R.B, İ.K, İ.Y. ve S.Y. yakalandı. Adreslerde ele geçilen doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.

Emniyete götürülen 6'sı Suriye uyruklu 12 zanlının işlemleri sürüyor.

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