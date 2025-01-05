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Türkiye
İHA 05.01.2025 09:37

Trafik kazası geçiren polis memuru şehit oldu

İstanbul'da görevi başındayken bir otomobille çarpışan motosikletli polis memuru Emirhan Aramış, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Trafik kazası geçiren polis memuru şehit oldu

Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru kazaya karıştı. Otomobilin ve motosikletin çarpıştığı kazada polis memuru Emirhan Aramış ağır yaralandı.

Kazada diğer polis memuru ise hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan polis memuru Aramış hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, "Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" dedi.

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İstanbul Polis Şehit
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