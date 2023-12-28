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Türkiye
AA 28.12.2023 22:55

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 21 bin lira ceza

Silivri'de otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 21 bin 214 lira ceza kesildi.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 21 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde 26 Aralık'ta çekilen görüntülerdeki aracın sürücüsünün M.A. olduğu tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 21 bin 214 lira idari para cezası uygulanan ve sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan M.A. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem başlatıldı.

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