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Türkiye
AA 28.12.2023 21:48

Metro İstanbul'dan yılbaşı için sefer düzenlemesi

Metro İstanbul, kentte yılbaşı gecesinde bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarının gece saatlerinde de çalışacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yılbaşı için sefer düzenlemesi

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.

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