Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı

İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane, Sultanbeyli, Ümraniye ve Avcılar'da düğün ve asker konvoyu oluşturup trafik akışını tehlikeye atan sürücülerin, sosyal medya ve ulusal haber bültenlerinde çıkan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Kağıthane'de TEM Güney Yolu'nun Seyrantepe mevkisinde düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen, sürekli sol şerit işgali yapan ve grup halinde sürülen araçların arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri mesafe bırakmadıkları tespit edilen Y.D. ve Y.K'ya, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uyguladı.

Sultanbeyli'de Fatih Bulvarı Tünel'inde asker konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen, duraklamanın yasak olduğu yerde duraklayan, diğer araçların ilerleyişini engelleyecek şekilde araç kullandıkları tespit edilen N.P, A.T, A.B. ve M.Y'ye de para cezası kesildi.

Polis ekipleri, Ümraniye'de TEM Kuzey Yolu'nda kimyasal park alanında düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelledikleri, saygısızca araç sürdükleri, grup halinde araç kullanırken diğer araçların güvenle girebileceği açıklık bırakmadıkları tespit edilen Ö.M, T.Y. ile U.K'ye cezai işlem uyguladı.

Ekipler, Avcılar'da D-100 Kuzey Yolu'nda düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 13 aracın plakalarını tespit ederek, konvoydaki 13 sürücüye ceza kesti.

Ayrıca, 10 araç sürücüsüne cam filmi, 6 araç sürücüsüne air süspansiyon, 4 araç sürücüsüne tescil plakasını farklı yere takmak, 3 araç sürücüsüne standart dışı ses sistemi takmak, 1 araç sürücüsüne abart eksoz,1 araç sürücüsüne eksik plaka takmak maddesinden, ayrıca haberlere konu olan 22 araç ve sürücüsüne 66 bin 557 lira idari para cezası uyguladı.