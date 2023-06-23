Aracını kurtarmak isterken üstüne yanan elektrik kabloları düştü

Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi geçen yıl sık sık yanan elektrik kabloları ile gündeme gelmişti.

Aynı yerde dün saat 15.30 sıralarında elektrik kabloları yine patlamalarla yandı. Kabloların yandığını gören Nazır Tezcan, park halindeki otomobilini bulunduğu yerden kaldırmak istedi.

Tezcan, aracına yöneldiği sırada yanan elektrik kablosu koparak sırtına düştü. Büyük bir panik yaşayan Tezcan da yere düştü.

Yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi

Durumu fark eden çevredekiler, Tezcan'ın yardımına koşarak, yerden kaldırdılar. Yeniden aracına doğru gitmeye çalışan Tezcan'ı vatandaşlar, engelleyerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Daha sonra kopan kablolardan biri Tezcan'ın park halindeki otomobilinin üzerine düştü. Yanan kablo, vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonucu söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin yani sıra enerji şirketi çalışanları sevk edildi. Polis, olay yerine şerit çekerek, güvenliği sağlarken, enerji şirketi çalışanları yanan kabloları toplayarak yenileme çalışması yaptı.