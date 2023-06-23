Az Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.06.2023 13:06

Kapıkule'de 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda gizlenmiş 240 kilogram uyuşturucu tespit edildi.

Kapıkule'de 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: TRT Haber]

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı şüpheli olarak değerlendirerek takibe aldı.

Gümrük tescil işlemlerinin sonrasında tır ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk algılanması üzerine ekipler tarafından yapılan fiziki aramada yasal yükün içerisine gizlenmiş şeffaf poşetlerin içinde yeşil renkli bitki ve hap cinsi maddeler olduğu belirlendi.

Çeşitli renk ve şekillerdeki hap ve yeşil bitki cinsi maddelerin yapılan analizinde esrar ve ekstazi olduğu anlaşıldı. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda toplamda 240 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

ETİKETLER
Uyuşturucu Narkotik Sınır Güvenliği
Sıradaki Haber
Sivas'ta kamyon ile hat bakım makinesi çarpıştı: 8 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:56
Aracını kurtarmak isterken üstüne yanan elektrik kabloları düştü
13:48
Almanya Federal Meclisi “Nitelikli Göçmenlik Yasası’nı” onayladı
13:43
Çin'in dev radyo teleskobu bilinen en hızlı "ikili pulsarı" keşfetti
13:41
ABD’de, Hindistan Başbakanı Modi'nin ziyaretine tepkiler büyüyor
13:37
"Tiger King" dizisi yıldızı Bhagavan Antle vahşi yaşam kaçakçılığından suçlu bulundu
13:32
Rusya, 51 Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
FOTO FOKUS
Aracını kurtarmak isterken üstüne yanan elektrik kabloları düştü
Aracını kurtarmak isterken üstüne yanan elektrik kabloları düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ