Kapıkule'de 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı şüpheli olarak değerlendirerek takibe aldı.

Gümrük tescil işlemlerinin sonrasında tır ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk algılanması üzerine ekipler tarafından yapılan fiziki aramada yasal yükün içerisine gizlenmiş şeffaf poşetlerin içinde yeşil renkli bitki ve hap cinsi maddeler olduğu belirlendi.

Çeşitli renk ve şekillerdeki hap ve yeşil bitki cinsi maddelerin yapılan analizinde esrar ve ekstazi olduğu anlaşıldı. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda toplamda 240 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.