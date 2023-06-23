Çankırı'da otomobil tırlara çarptı: 3 ölü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde İ.A. idaresindeki otomobil, D-100 kara yolunda emniyet şeridinde park halinde bulunan tırlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polisi ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü İ.A'.nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve yaralanan S.A.İ., B.A., A.S., U.A., V.A. ve Ş.S. ambulanslarla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.A.İ. Çerkeş Devlet Hastanesi'nde, B.A. ise sevk edildiği Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar ise Çerkeş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tır sürücüleri, polis ekiplerince gözaltına alındı.