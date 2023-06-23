TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, 10. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'nın (Eurasia Rail) 3. gün konferanslarının açılış oturumunda "Türkiye Yüzyılı'nın Ulaştırma Vizyonu" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin son 21 yılda ulaştırma sektöründe çok büyük adımlar attığını kaydederek, dev ulaştırma ve altyapı projelerine ilişkin örnekler paylaştı.

Karaismailoğlu, "İhracatımız nasıl 25 milyar dolardan 254 milyar dolara nasıl çıkmışsa, 1 trilyon dolarlık ihracat hedefi de güçlü altyapı sayesinde olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin coğrafi konumunun avantajını mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye, 1,6 milyar insana ve 43,2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmanın mümkün olduğunu anlattı.

Karaismailoğlu, dünyadaki ticaret hacminin 15 milyar ton olduğunu, bu rakamın 2030'da 25 milyar tona, 2050'de 95 milyar tona ulaşmasının beklendiğini kaydederek, yeni dönemde bu alanda Karadeniz'in de öne çıkacağını, Türkiye'nin bu çerçevede planlamalarını yaptığını söyledi.

"Yatırımların büyük kısmı demir yoluna ayrıldı"

Adil Karaismailoğlu, 2003-2023 yıllarında 193,9 milyar dolarlık ulaştırma, haberleşme ve altyapı yatırımı yaptıklarını belirterek, bu yatırımdan kara yollarının 40 milyar dolarlık pay aldığını söyledi.

Artık ağırlık verecekleri demir yolunda 2053'e kadar 64 milyar dolarlık yatırım hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, bu alanda son olarak Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı açtıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, şu anda 29 bin 33 kilometre olan bölünmüş yol ağını 2053'te 38 bin 60 kilometreye çıkaracaklarını, demir yolu uzunluğunun ise 13 bin 919 kilometreden 28 bin 590 kilometreye yükseltileceğini kaydederek, yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısının ise 10'dan 52 olacağını bildirdi.

"508 kilometrelik Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek"

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın tam 508 kilometre uzunluğunda olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İnşallah 2024'ün sonunda bunu bitirmeyi hedefliyoruz. Ankara-İzmir arasındaki 508 kilometrelik mesafe 3,5 saate düşecek." şeklinde konuştu.

Bursa ile Balıkesir'i Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'na bağlayacaklarını, bu hatta yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, 313 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana- Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında yoğun çalışma olduğunu ve bu hattın 2025'te bitirileceğini vurguladı.

Karaismailoğlu, "Proje bittiğinde Gaziantep'te durmayacak. Şanlıurfa'dan Mardin'e doğru devam edecek. Şanlıurfa tarafının projesi tamamlandı. Önümüzdeki dönemde bunun ihaleleri yapılacak." açıklamasında bulundu.

Karaman ile Niğde arasındaki çalışmaların da sürdüğünü, 2024 sonu itibarıyla bu hattı açacaklarını, ondan sonra Niğde-Mersin arasındaki demir yolu hattını tamamlayacaklarını anlatan Karaismailoğlu, "Orası da tamamlanınca İstanbul ve Ankara'yı direkt Mersin'e bağlayacağız ve Akdeniz'e ulaşmış olacağız. Ayrıca Mersin-Gaziantep hattı ile entegre olacak. Bu hatların tamamını tamamladığımızda İstanbul'dan hızlı trene binen bir vatandaşımız Gaziantep'e kesintisiz şekilde ulaşmış olacak." ifadelerini kullandı.

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek raylı sistemin ihale çalışmaları sürüyor"

Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule hattındaki çalışmaların 3 etap olarak devam ettiği bilgisini vererek, "Burası da bittiğinde 2025 yılında Kapıkule'den gelen bir gurbetçimiz Gaziantep ve Sivas'a hızlı tren konforuyla seyahat etme imkanı bulacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Gebze Çayırova'dan başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek ve Halkalı-İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrolarına entegre olacak raylı sistem projesinde ihale çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Son 4 yılda maalesef İstanbul'a yatırım yapılmıyor"

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'a kazandırdığı raylı sistem projeleri hakkında da bilgi verdi.

Şu anda megakentte yapımı süren projelerden bahseden Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile Bakırköy (İDO)-Bağcılar Kirazlı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı metro hattı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hatlarında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Karaismailoğlu, siyasetin vatandaşlara hizmet etmek için bir araç olduğunu, bakanlıklara da belediyelere de bütçelerin belirli şartlar altında verildiğini kaydederek, "Biz bütçemizi alırken hangi projeleri yapacağımızı söylüyoruz. Bakın gün geçmiyor ki açılış yapmayalım. İstanbul'daki raylı sistemlerden Ağrı'daki viyadüklere ve tünellere kadar... Bunlar devletimizin bütçesi sayesinde oluyor. Aynı şekilde yerel yönetimlere de bütçeler veriyor. Ama bakın son 4 yıla geldiğimizde maalesef İstanbul'a yatırım yapılmıyor." açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal döneminde yapılan raylı sistem yatırımlarından bahseden Karaismailoğlu, 2019'dan bu yana yapılan yatırımların o dönemlerin gerisinde kaldığını anlattı.