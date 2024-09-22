Trabzon'da taşkın ve heyelan: Denizin rengi değişti

Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle, mahalle merkezinden geçen dere içerisinde oluşan hafriyatı kaldırma çalışması da yapılıyor.

Araklı ilçesinde sağanak sonrasında derelerin taşması sonucu su basan Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinin de aralarında bulunduğu binaların zemin katlarından yapılan su tahliye işlemlerinin ardından balçıklar temizleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, tıkanan rögarların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Kızılay ise ikram araçlarıyla ilçelerde sıcak çorba, kumanya, içecek, su ve ikramlık dağıtıyor.

Öte yandan Arsin Belediyesi, ilçede meydana gelen taşkın ve heyelan sonrasında zarar gören tüm vatandaşların, Arsin Hükümet Konağı'nda oluşturulan AFAD Başvuru Bürosu'na başvuru yapabileceklerini duyurdu.

Karadeniz'in rengi değişti

Heyelan sonrası ekiplerin bölgede temizlik çalışması sürerken, derelerden akan çamurlu suyun denizin rengini değiştirdiği görüldü.

Sürmene, Araklı ve Arsin ilçelerindeki derelerden akan çamurlu su Karadeniz'in kıyı şeridinde suyun rengini değiştirirken, denizin renginin kahverengiye dönmesi, dronla görüntülendi.

Ulaşılamayan mahalle kalmadı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde meydana gelen sel, heyelan ve su taşkınlarının ardından harekete geçen ekiplerin büyük gayretle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İlçe merkezlerindeki tüm okulların temizlenerek eğitime hazır hale getirildiği, yüksek kesimli mahallelerdeki okullarda ise çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, yol onarım, heyelan ve menfez temizliği çalışmalarının sürdürüldüğü Araklı, Arsin, Yomra ve Sürmene ilçelerinde ulaşılamayan mahalle kalmadığına işaret edildi.

Açıklamada, çökmeler nedeniyle yolu tamamen açılamayan bazı mahallelere ulaşımın alternatif yollardan sağlandığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlçelerimizde hayat büyük oranda normale döndü, kalan aksaklıklar da en kısa sürede giderilecek. Bunun için ekiplerimiz, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla seferberlik halindeyiz. Vatandaşlarımız olumsuz bir durum yaşadığında Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezinin Alo 153 hattından bizlere ulaşabilir."