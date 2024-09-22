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Türkiye
TRT Haber-DHA 22.09.2024 14:03

Tekirdağ'da fabrika yangını

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları ve yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın, rüzgarla birlikte tüm fabrikayı sardı. Sık sık patlamaların meydana geldiği fabrikada parfüm kutuları çevreye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da fabrika yangını
[Fotograf: AA]

Bahçeağıl köyünde, yapı kimyasalları üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

 

Soğutma çalışmaları sürüyor

Sık sık patlamaların meydana geldiği fabrikada parfüm kutuları çevreye sıçradı. Yangının fabrikaya yaklaşık 200 metre mesafede bulunan evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun bir caba harcadı. Yangının sıçradığı bir evde hafif hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrika kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı yaşanmadı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada alevlerin kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi. Vali Soytürk, "Bugün saat 12.00 sularında Kapaklı ilçemizde yapı kimyasalları üreten fabrikamızda yangın meydana gelmiştir. Yangının sebebinin hekzan gazıyla ilintili olarak elektrikten kaynaklandığını düşünüyoruz. Büyükşehir belediyemizin yaklaşık 15 aracı, Çerkezköy Organize Sanayi bölgemizden 2 araç. Orman Bölge Müdürlüğü'nün şu an 2 aracı burada 3 aracı da yolda. Ayrıca BOTAŞ ve Opet firmalarının özel kimyasal yangınlarına karşı özel itfaiyeleri de şu an burada. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'nün ek araçları da yolda. Yangın çevrelenmiş, kontrol altına alınmış. Bir evimiz hafif şekilde etkilenmiş, tamamı yanmadı. Diğer evrelere sirayet etmemesi için emniyet müdürlüğüne ait 4 tane TOMA aracımız burada. Çok şükür bir can kaybımız yok. İnşallah kısa süre içerisinde soğutma çalışmalarını bitiririz, kazasız belasız bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Ben geçmiş olsun diyorum" dedi.

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