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Türkiye
AA 20.02.2024 15:33

Trabzon'da midibüs tıra arkadan çarptı: 6 yaralı

Trabzon'da yolcularını amatör lig maçına götürürken tıra arkadan çarpan midibüsün sürücüsü ile 5 taraftar yaralandı.

Trabzon'da midibüs tıra arkadan çarptı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çaykaraspor ile Kalkınma FK maçını izlemeye giden Çaykaraspor taraftarlarını taşıyan Kerim Tosun yönetimindeki midibüs, Karadeniz Sahil Yolu Forum Kavşağı mevkisinde aynı yönde giden tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüsün sürücüsü ile 5 taraftar yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Tosun, kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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