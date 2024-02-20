Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 20.02.2024 15:26

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü

TEM Otoyolunda 1 tırın ve 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada tıra arkadan hızlıca çarpan otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü
[Fotograf: İHA]

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Mahmutbey istikametinde meydana geldi.

Araç ile tır kazaya karıştı. O esnada seyir halinde olan Mehmet Soylu yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucundan sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Mahmutbey istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

ETİKETLER
Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'da polise ateş açan şüpheliler tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:02
SPK Sorumlu Yönetim İlkeleri'nde düzenlemeye gitti
16:47
İsrail Nasır Hastanesi'ni kışlaya çevirdi: 118 hasta mahsur
16:37
Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
16:27
Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
16:26
Türkiye ile Kosova arasında arşiv alanında iş birliği
16:20
8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait silah deposu iddiasıyla vurduğu fabrikadaki hasar görüntülendi
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait silah deposu iddiasıyla vurduğu fabrikadaki hasar görüntülendi
FOTO FOKUS
Filistinli çocuklar bir lokma ekmek için çöpte yiyecek arıyor
Filistinli çocuklar bir lokma ekmek için çöpte yiyecek arıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ