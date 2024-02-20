İstanbul Havalimanı'nda karbon emisyonu yüzde 14 azaldı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın 2023 İklim Değişikliği Raporlaması sonuçları paylaşıldı.

Kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik derecelendirme platformu Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) "İklim değişikliği" ve "Su yönetim" programlarına bu yıl da katılan İstanbul Havalimanı, çevreye ve dünyaya olan duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

"Odağımız dünya, hedefimiz gelecek" sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen ve en yüksek önemde değerlendirilen ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) riskleri karşısında yaptığı yönetişim faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşan havalimanı, değerlendirmede başarılı skorlar elde etti.

İstanbul Havalimanı, CDP'nin "İklim değişikliği" programında A-, "Su güvenliği" programında ise B skoru alarak önemli bir başarıya imza attı.

"Net sıfır yol" haritasına göre, 2023 yılını karbon emisyonunda yüzde 14 azalma ile tamamlayan İstanbul Havalimanı, 2019 yılına göre ise yüzde 26 azaltım sağlamış oldu.

2023'te su tüketiminin yüzde 30'u geri kazanılmış sulardan elde edilirken, havalimanından kaynaklanan atıkların yüzde 35'i de geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

"Bu veriler, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik veri envanterine eklenecek"

Açıklamada, İGA üst yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen ve CDP CEO'su Sherry Madera'nın görüşlerine yer verildi.

İstanbul Havalimanı olarak, tüm faaliyetlerinde Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hareket etmeyi önceliklendirdiklerini belirten Bilgen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünyaya duyduğumuz saygı ve sürdürülebilirlik bilinciyle gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda İGA olarak, sürdürülebilirlik stratejisi, vizyonu, planları, aksiyonları, projeleri, toplumsal yatırımları ve raporları bir araya getiren We Respect (Saygı Duyuyoruz) programını da yürütüyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak raporladığımız bu veriler, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik veri envanterine eklenecek.

Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının, 2030 yılında yüzde 45, 2040'ta ise yüzde 73 düşürülmesi öngörülürken, çevresel sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirip kapsam 3 emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaştırma teknolojileri, sürdürülebilir yakıtların tedariki için altyapı desteği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi ana stratejilere odaklanmayı planlıyoruz."

Madera: "İstanbul Havalimanı, sürdürülebilirlik yolculuğuna devam ediyor"

Sherry Madera ise, bu yıl CDP aracılığıyla raporlama yapan 23 binden fazla şirket olduğuna dikkati çekti.

Sürdürülebilirlik ve onu destekleyen verilerin raporlanmasının bir tercih değil, iş dünyasında uzun vadeli başarının vazgeçilmez bir parçası olduğunu aktaran Madera, "Elbette bu eğilimin yavaşlamadan devam etmesi gerekiyor. İGA İstanbul Havalimanı, bu yıl da sürdürülebilirlik verilerini CDP aracılığı ile raporlayarak, umut ettiğimiz yeşil geleceğe katkıda bulunan sürdürülebilirlik yolculuğuna devam ediyor." ifadelerini kullandı.