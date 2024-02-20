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Türkiye
AA 20.02.2024 13:51

Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin telefonla dolandırılması üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Kahramanmaraş ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda, müşteri hizmetleri personeli gibi davranarak cep telefonlarına gönderilen kodları ele geçiren ve dolandırıcılık yapan 9 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde, çok sayıda dijital materyal, yabancı uyruklu kişilere ait birçok sim kart, bir ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kahramanmaraş Dolandırıcılık
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