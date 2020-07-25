Araklı-Trabzon güzergahında seyir halinde olan Yasin Ustaömer idaresindeki hafif ticari araç, Kalecik tüneli girişinde Erkan T. yönetimindeki kamyonete arkadan çaptı.

Kazada, araç sürücüsünün yanı sıra yolcular Şener Tüzenli, Oğuzhan Baytürk ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu sürücü ve yolcular, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kısa süreli trafiğe kapanan Trabzon-Rize kara yolu çalışmaların ardından yeniden açıldı.