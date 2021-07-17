Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Trabzon'da, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan FETÖ üyelerinin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu doğrultuda, Giresun'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütünü üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.P. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele Trabzon
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