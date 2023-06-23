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Türkiye
AA 23.06.2023 02:50

Topladıkları mantarları yiyen 4 kişilik aile zehirlendi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alandan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı.

Topladıkları mantarları yiyen 4 kişilik aile zehirlendi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Karagöl Yaylası’ndaki ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 68 yaşındaki İ.D., 65 yaşındaki S.D., 36 yaşındaki M.D. ve 13 yaşındaki A.D. aniden rahatsızlandı.

Komşularının yardımıyla Taraklı Devlet Hastanesine götürülen ailenin mantardan zehirlendikleri tespit edildi.

İ.D. ve S.D. Taraklı İlçe Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulurken, durumları daha ağır olan M.D. ve A.D. ise Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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