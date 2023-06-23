Topladıkları mantarları yiyen 4 kişilik aile zehirlendi

Karagöl Yaylası’ndaki ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 68 yaşındaki İ.D., 65 yaşındaki S.D., 36 yaşındaki M.D. ve 13 yaşındaki A.D. aniden rahatsızlandı.

Komşularının yardımıyla Taraklı Devlet Hastanesine götürülen ailenin mantardan zehirlendikleri tespit edildi.

İ.D. ve S.D. Taraklı İlçe Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulurken, durumları daha ağır olan M.D. ve A.D. ise Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.