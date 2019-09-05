Devir kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Topkapı Sarayı'nın yönetim, restorasyon, tanıtım gibi hizmetleri başta olmak üzere tüm hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi.

Topkapı Sarayı'na bağlı tüm hizmetlerde kullanılan her türlü taşınır ile her türlü kayıt ve dokümanlar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş oldu.

Karaname ile Topkapı Sarayı'na ilişkin hizmetlerden doğan her türlü borç ve alacaklar da yine Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yetkisinde olacak.

Kaynak: TRT Haber