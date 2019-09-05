Türk Savunma Sanayii için önemli bir adım daha atıldı. Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un modellerinden biri olan SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi.

Teste ilişkin açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Bakan Varank, yapılan testin videosunu paylaştı. Füzenin TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildiğini belirten Mustafa Varank, mesajında, ''Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. '' ifadelerini kullandı.

SOM-B2 füzesinin ilk atış testine ilişkin Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de sosyal medya paylaşımı yaptı. Demir paylaşımında ''Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı.'' dedi.

Kaynak: TRT Haber