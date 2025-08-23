Açık 26ºC Ankara
AA 23.08.2025 19:55

Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ta otluk alanda başlayıp Gıjgıj Tepesi'ndeki ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmasına başlandı.

Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Kent merkezinde Gıjgıj Tepesi mevkisinde bulunan çam ağırlıklı ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gıjgıj Tepesi’nin Tokat’ın en yeşil yerlerinden bir yeri olduğunu söyledi.

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü, Tokat Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdare ve AFAD ekiplerinin bölgede özveriyle çalıştığının altını çizen Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten vatandaşlarımız da takdire şayan onlar da ellerini taşın altına soktular, büyük bir irade gösterdiler. Çok duyarlı olmamız lazım. Ormanlar çok kıymetli. Özellikle yaz aylarında Türkiye'nin belli başlı lokasyonlarında yangınlarla karşılaşıyoruz. Tokat'ta da buna benzer bir şey oldu ama hızlı müdahale edildi. Şimdi arkadaşlar çalışmaya devam ediyor. Gece boyu soğutma çalışmaları devam edecek. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun."

Yazıcıoğlu, yangından yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın etkilendiğini sözlerine ekledi.

Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Orman Yangını Tokat
