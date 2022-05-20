Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 6 yaralı
Tokat'ta otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ercan Elibol idaresindeki 60 AR 005 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde Mehmet Altuntaş'ın kullandığı 60 DD 073 plakalı çekici ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Mendufe, Hacı Mehmet, Keziban, Fatma ve Çağrı Elibol yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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