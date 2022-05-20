Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ormanlık alanda hayvanlık otlatmaya 8 bin lira ceza
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda hayvan otlatan 2 kişiye toplam 8 bin 100 lira idari para cezası verildi.
Boyalı bölgesi ormanlık alanında küçükbaş hayvan otlatıldığı ihbarı üzerine Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü Boyalı Orman İşletme Şefliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri çalışma yaptı.
Bölgede hayvan otlattığı tespit edilen 2 kişiye toplam 8 bin 100 lira idari para cezası verildi.
Etiketler: Kars Hayvancılık
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