Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde ikamet eden Sedat ve Sevil Susmaz çiftinin 12 yaşlarındaki oğlu Sefa Barış Susmaz sabah saatlerinde evden çıkarak okuluna gitti.

Akşam saatlerinde Susmaz'ın eve geri dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları çevrede yaptıkları aramalarda bir sonuca ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi.

Kayıp ihbarı üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri çocuğun en son görüldüğü yol kenarında ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı. Susmaz,

Jandarma ekipleri tarafından 03.15 sularında evlerinin arka tarafında ağaçlık alan içerisinde uyurken bulundu. Aile çocuklarının bulunması ile rahat bir nefes aldı.

Öte yandan çocuğun daha önce de kaybolduğu ailenin kendi imkanlarıyla bulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA/İHA