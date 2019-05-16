Bursa'da 4 katlı apartmanın zemin katında Muhammad Hakki Cabbar'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalleli durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

14 kişi hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binayı saran duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 20 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 14 kişi sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alırken, polis yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA