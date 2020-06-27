Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta FETÖ soruşturmasında 9 tutuklama
Tokat'ta FETÖ'nün "yeniden yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat ve Ankara'dan farklı meslek gruplarından 9 kişi, FETÖ'nün yeniden yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Tokat fetö soruşturmasıSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 03:09
Son Haberler
- 03:43
- 03:35
- 03:17
- 03:05
- 02:50
Sıradaki Haber
Sele kapılan Derya Bilen'in cenazesi memleketine gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz