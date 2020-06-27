Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da motosikletin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Efeler ilçesindeki kazada motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Dalama Mahallesi'nde Nazmi Cihan Çırakoğlu yönetimindeki 09 Y 5662 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Beki'ye, ardından park halindeki bir otomobile çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Nazmi Cihan Çırakoğlu ile Mustafa Beki, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Mustafa Beki, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, çırakoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: aydın trafik KazasıSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 01:59
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