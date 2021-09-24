Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta 750 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde 750 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Korulu köyünde A.G'nin kaçak içki bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
A.G'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 750 litre kaçak içki ele geçirildi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Tokat Kaçak İçki
Son Haberler
- 18:52
- 18:38
- 18:37
- 18:31
- 18:29
Sıradaki Haber
Ordu sahiline nostaljik tramvay
Yükleniyor lütfen bekleyiniz