Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Sulusaray'da meydana gelen depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, saat 18.31'de 3,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.

"Tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

"İlgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürüyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, "Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

"Gerekli çalışmalara başladık"

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesi merkezli depremin ardından açıklama yaptı.

Hatipoğlu, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ekiplerimiz durum değerlendirmesi yapıyor. Gerekli çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.

Hatipoğlu, TRT Haber canlı yayında açıklama yaptı.

Hatipoğlu, "Tüm ekiplerimiz bölgedeler. AFAD, jandarma, emniyet ve diğer ilgili kurumlar bölgede. Bir olumsuzluk yaşanmadan süreci atlatacağız diye umuyorum. Köylerimizde toprak yapılar var. Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Zaman içinde daha net göreceğiz" şeklinde konuştu.

Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Sahada çalışmalarımız devam ediyor. Köylerimizde bazı ahırlar ve kerpiç evlerde kısmi yıkılmalar var. Gerekli tüm tedbirleri aldık. Civar illerden destek ekipler harekete geçti. Vatandaşlarımızın barınmalarını temin edecek şekilde tüm planlamayı yapıyoruz. Herhangi bir yaralı bilgisi yok"

"Buğdaylı köyündeki bazı miralerde ve evlerde hasar var"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, depremin ardından TRT Haber'de açıklama yaptı.

Yazıcıoğlu, "Buğdaylı köyündeki bazı miralerde ve evlerde hasar var. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olduğuna dair bir haber almadık. Tokat merkezdeki konutlarda herhangi bir sorun yok. Buğdaylı köyündeki durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

Bir ev ve 5 ahır etkilendi

AFAD, depremin ardından saha çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.

AFAD, "Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

"Sulusaray'a yakın köylerin bazılarında hasarlar var"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, depremin ardından son durumu TRT Haber'de anlattı.

Vali Özkan, "Herkese geçmiş olsun. Çok şükür ilimizde herhangi bir yaralı ve can kaybı olmadı. Bazı köylerimizde binalarda hasar var. Bazı ahırlar zarar gördü, enkaz altında kalan hayvanlar çıkartıldı. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, hasarlı binalara lütfen girmesinler. Sulusaray'a yakın köylerin bazılarında hasarlar var" dedi.

"Hasarlı binalara lütfen girmeyiniz"

AFAD Başkanı Okay Memiş, Tokat Sulusaray ilçesi merkezli depremin ardından TRT Haber'de açıklama yaptı.

Hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyaran Memiş, "Valilerimizle ve ilgili personellerimizle görüşüyoruz. Herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tokat ve Yozgat illerimize çevre AFAD ekiplerinden destek gönderdik. Sahada araştırmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, hasarlı binalara lütfen girmeyiniz. Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev etkilendi, herhangi biri yaşamıyordu. Tokat'ta ise 5 ahır etkilendi" açıklamasını yaptı.

Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi

Depremi hisseden bazı vatandaşlar, bulundukları bina ve iş yerlerinden uzaklaşarak sarsıntıların sona ermesini bekledi.

Sivas AFAD Müdürlüğü 2 araç ve 11 personel, UMKE ise 2 araç ve 10 personel ile Tokat’ın Sulusaray ilçesine hareket etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde hissedilen deprem nedeniyle ekiplerimiz saha taramasına başlamış, şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Sivas Valiliğince sosyal medyadan yapılan paylaşımda da il merkezi ve ilçe merkezinde saha taramalarının devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlimizde hissedilen depremde il merkezimiz ve ilçelerimizde saha taramalarımız devam etmektedir. Allah ülkemizi ve şehrimizi her türlü felaketlerden korusun."