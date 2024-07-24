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Türkiye
TRT Haber 24.07.2024 23:30

Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sarsıntı olduğunu duyurdu.

Saat 23.20'de meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu öğrenildi.

Deprem ilçede herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

 

Tokat Valisi: Olumsuz bir durum tespit edilmedi

Merkez üssü Sulusaray olan 4 büyüklüğündeki depremin ardından ilçenin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Köklü, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Köy ve mezraları tek tek taramaya devam ediyoruz" dedi.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de merkez üssü Sulusaray olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.

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AFAD Deprem Tokat
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