Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
AFAD'ın verilerine göre, Tokat'ın Erbaa ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Saat 12.05'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 14,8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 12, 2021
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Erbaa (Tokat)
Tarih-Saat : 12.05.2021, 12:03:01 TSİ
Enlem : 40.5601 N
Boylam : 36.3948 E
Derinlik : 14.08 km
Detay : https://t.co/N5sX8weIR3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son Haberler
- 12:45
- 12:35
- 12:30
- 12:21
- 12:29
Sıradaki Haber
Taksiden fırlayan teker otoyolda metrelerce yuvarlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz