D-100 kara yolunun Kadıköy istikametinde seyreden taksinin tekeri yerinden çıktı. Tekerlek yol ortasında ilerlerken, durumu fark eden taksi sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. Teker ise otoyolda metrelerce yuvarlanarak tehlike saçtı.

Sürücülerden biri cep telefonu kamerasıyla tekerin yolculuğunu görüntülerken, bir yandan da diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Bazı arabalar tekere çarpmaktan son anda kurtuldu.