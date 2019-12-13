Tokat'ın Almus Barajı’nda balıkçıların yakaladığı 2 metrelik yayın balığı, kent merkezinde bir balıkçıda satışa çıkarıldı.

Çengel takılarak asılan balık, yoldan geçenlerin dikkatini çekti.

2 metre uzunluğa sahip balık 110 kilo geliyor. Parçalanarak satılan balığın kilo fiyatı ise 30 lira.

Balığın satışını yapan Celalettin Sevim, şunları söyledi:

"Almus barajımızın şehrimize hatırasıdır. Almus barajında bundan daha büyük balıkların olduğu söylentileri var. Parçalanmadan satarsak kilosu 20 liradan satılıyor. Balık büyük olduğu için halk ilgi gösteriyor. Tatlı su balığı olduğundan dolayı bu balığın lezzeti çok güzeldir."

Kaynak: DHA