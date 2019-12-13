Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç hakkında, iki ayrı dava açıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilk olarak “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan dava açıldı.

Arduç için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Savcılık bu cezada indirim uygulanmamasını talep etti.

Özgür Arduç hakkında ikinci dava ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından açıldı. Bu suçlamadan ise iki kez müebbet hapis cezası alması istendi.

Yargılama, davaların kabulünden sonra Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

İddianame kabul edildi

Katil zanlısı Özgür Arduç için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili ilk duruşma 23 Aralık'ta yapılacak.

Kaynak: TRT Haber