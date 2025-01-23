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Türkiye
AA 23.01.2025 23:48

Tırla kafa kafaya çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobil ile tır çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında otomobilde bulunan evli çift hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tırla kafa kafaya çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Y.Y'nin kullandığı otomobil, Boyabat-Durağan kara yolu Çatpınar köyü mevkiinde karşı yönden gelen tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan D.Y, H.Y. ve Z.S. yaralandı.

Kaza sonrası araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Y.Y. ile eşi olduğu öğrenilen D.Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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