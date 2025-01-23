Puslu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.01.2025 17:57

PKK/KCK üyesi terörist İstanbul'da yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına 2015-2016'da silahlı faaliyet gösterdiği ileri sürülen şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

PKK/KCK üyesi terörist İstanbul'da yakalandı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2015-2016'da Hendek-Barikat olaylarında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına silahlı faaliyet gösterdiği ve güvenlik güçlerine karşı eylemde bulunduğu yönünde tespitler yapılan V.A, İstanbul'da yakalandı.

Erzurum'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
Mardin PKK/KCK İstanbul Erzurum
Sıradaki Haber
Hakkari'de 'beyaz gelincik' görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:08
290 milyon liralık araç kiralama dolandırıcılığı: 86 gözaltı
17:40
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
17:34
Hakkari'de 'beyaz gelincik' görüntülendi
17:57
Almanya'nın nüfusu 2024'te sadece 100 bin kişi arttı
17:22
Oteli beğenmedikleri için sabah terk edeceklerdi, yangında hayatını kaybettiler
16:56
Kremlin: ABD ile eşit şartlarda diyaloğa hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame'yi resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
Başıboş köpekler bu kez yamaç paraşütçülerini kovaladı
Başıboş köpekler bu kez yamaç paraşütçülerini kovaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ