Tırın yakıt deposunda 537 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giren ve batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı değerlendirilen İran plakalı tırı yakın takibe alarak Ağrı-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Şeker Kavşağı Narkotik Uygulama Noktası'nda durdurdu.

Narkotik dedektör köpekleri Alfa ve Kanas'ın desteğiyle yapılan aramada, tırın yakıt deposunda gizli bölme oluşturulduğu ve içerisinde sıvı madde olduğu belirlendi.

Ekiplerce yerinden sökülüp kesilen yakıt deposunda 537 kilo 250 gram sıvı sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü R.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, uygulama noktasına gelerek polis ekiplerini tebrik etti.