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Türkiye
AA 29.05.2023 11:21

Altını toz haline getirip kıyafetine gizleyen şüpheli yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir şüphelide yaptıkları aramada, toz haline getirilen ve üzerindeki kıyafetlerin içine gizlenmiş yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirdi.

Altını toz haline getirip kıyafetine gizleyen şüpheli yakalandı

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu havalimanında gerçekleştirdiği risk analizi çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.

Yolcunun valizi x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu ve üzerinde arama yapıldı. Arama esnasında yolcunun üzerindeki kıyafetlerin normalden ağır ve sert olduğu belirlendi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Detaylı aramada yolcunun kıyafetlerinin astar kısımlarının açılması üzerine içinde süngere benzer materyallerin bulunduğu tespit edildi. İncelemeler neticesinde bahse konu süngerlere altının toz haline getirilerek emdirildiği ve yüksek ısıda işlem gerçekleştirilerek tekrar katı formuna getirilebileceği anlaşıldı. Yapılan tartım ve tespit sonucunda yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Ticaret Bakanlığı
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