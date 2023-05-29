Hafif Sağanak Yağışlı 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.05.2023 10:46

Adana'da 2 FETÖ'cüye hapis cezası

Adana'da FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 4 sanıktan 2'si "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da 2 FETÖ'cüye hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar S.Y, R.A, AT. ve D.T. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğu, FETÖ iltisakları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu ifade etti.

Mütalaasında S.Y'nin askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü de belirten savcı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık S.Y'yi 7 yıl 6 ay, R.A'yı da etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

A.T. ve D.T'nin ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmeden mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

ETİKETLER
Adana FETÖ
Sıradaki Haber
Ardahan'da kuvvetli yağış yolları göle çevirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:24
Altını toz haline getirip kıyafetine gizleyen şüpheli yakalandı
11:20
Türk dünyasının gözü Türkiye'deki seçimlerdeydi
11:24
Küçük ev aletleri ithalatındaki gözetim uygulamasına düzenleme
11:15
Filipinler’de Mawar Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
11:10
Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümü
11:07
Tokat'ta dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
İstanbul'un fethinin 570. yılı kutlanıyor
İstanbul'un fethinin 570. yılı kutlanıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ