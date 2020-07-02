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Tırın kupasında 3 kilo eroin çıktı
[Fotoğraf: AA]
Van'da şüphe üzerine durdurulan bir tırda 3 kilo 178 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş ilçesi çıkışında oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Zeyna ve Zeus buldu
Narkotik köpeği "Zeyna" ve "Zeus"un da kullanıldığı aramada, tırın kupasında şapka diye tabir edilen kısma gizlenmiş 6 paket halinde 3 kilo 178 gram eroin, bir miktar uyarıcı madde, 21 sentetik hap ve bir miktar para bulundu.
Gözaltına alınan sürücü T.U., işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: van il emniyet müdürlüğü narkotik köpeğiSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 09:42
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