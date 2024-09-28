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Türkiye
AA 28.09.2024 17:26

Tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Hendek Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Van'dan İstanbul'a yola çıkan tırın dorsesinde düzensiz göçmen taşındığı bilgisine ulaştı.

Hendek Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde durdurulan tırın dorsesinde, Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden B.A. (29) ve H.B. (31) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, şüpheli M.A.A'ya (45) adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi.

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Afganistan Düzensiz Göçmenler Göç Kaçakçılık Sakarya
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